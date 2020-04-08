Россия не будет менять свою политику в отношении Украины — Песков

Пресс-секретарь российского президента отметил, что на фоне пандемии коронавируса Россия нуждается в отмене международных санкций. Но ради их отмены они не будут менять свою политику по отношению к Украине.

Об этом Дмитрий Песков заявил во время общения с журналистами, пишет «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

Когда Пескова спросили, готов ли Кремль изменить свою политику по Украине рады отмены санкций, о чем ранее заявили экс-послы США в Украине, он ответил отрицательно:

«То, о чем говорили бывшие послы, вообще не реалистично… Я скажу больше — эта идея просто абсурдная. Первое — Россия не может что-то вывести из Донбасса, так как мы никогда туда не заходили. Второе — Крым — это часть России и здесь не будет никаких «если» или «когда». Этот вопрос закрыт».

Добавим, что накануне трое бывших послов США в Украине — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в комментарии изданию «NPR» заявили, что в условия пандемии США и Европа готовы снять санкции с РФ. Но при условии, что Российская Федерация прекратит финансировать войну на Донбассе, уберет оттуда свои войска и вернет Крым.

Напомним, ранее мы писали, что дипломаты США предложили Кремлю выгодную сделку по Донбассу.