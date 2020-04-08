СБУ не будет открывать уголовное производство против Ермака из-за его согласия создать Консультативный совет с ОРДЛО

Такой информацией поделился народный избранник Алексей Гончаренко, который, собственно и обратился в СБУ по поводу недопустимых действий главы ОПУ в Минске.

Сегодня, 8 апреля, Гончаренко получил ответ от Службы безопасности, в котором они отметили, что повода открывать уголовное производство в отношении Андрея Ермака, нет.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook Алексея Гончаренко.

«Значит, прямые переговоры с боевиками, убийцами украинских военных — это не повод для уголовного производства… По крайней мере, так считают в нашей СБУ. Я так понимаю, они давно не смотрели новостей с фронта и не знают, что едва не каждый день мы теряем наших парней. Война продолжается и нельзя просто закрыть глаза на такие безответственные действия команды Зеленского».

Сам же президент, отметил Гончаренко, Консультативный совет называет «часть реализации комплекса мер»:

«Это что за комплекс такой? Смотреть в рот Путину и не возражать? Далеко пойдем».

Напомним, ранее мы сообщали, что Кулеба «открестился» от Консультативного совета с ОРДЛО.