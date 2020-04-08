Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник – СМИ

Народные депутаты могут собраться в стенах Верховной Рады, в понедельник, 13 апреля. Депутаты планируют принять изменения в государственный бюджет.

Об этом сообщает «РБК-Украина», со ссылкой на источник в «Слуге народа», передает НБН.

Источник в «Слуге народа» сообщил о том, что народные избранники планируют собраться на внеочередное заседание парламента в понедельник, 13 апреля. На повестке дня будут изменения в госбюджет-2020.

Также источник сообщил, что Рада планирует отклонить зарегистрированные постановления об отмене рынка земли.

Будет ли на повестке дня «банковский» закон собеседник не ответил. Он уточнил, что на данный момент финансовый комитет занимается рассмотрением правок. Их, как известно, уже больше 16 тыс.

Стоить отметить, что один только народный депутат Антон Поляков внес 6033 поправки. Поляков заявил, то готов отозвать большинство правок, если власть выполнит ряд его требований.

Как известно, принятие закона о невозвращении банков их бывшим владельцам требует от Украины МВФ. Только после принятия законопроекта во втором чтении, Украина может рассчитывать на очередной транш от МВФ в рамках сотрудничества.

Ранее мы сообщали, что информационный ресурс из ОРДЛО сообщил, при каком условии могут открыть линию соприкосновения после карантина.