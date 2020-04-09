Борьба за ПриватБанк: источник рассказал, начнет ли Коломойский «войну» против Зеленского из-за закона для МВФ

Принятие закона о невозвращении банков бывшим владельцам не станет поводом для публичной «войны» между олигархом Игорем Коломойским и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом изданию «РБК-Украина» рассказал информированный источник, сообщает НБН.

Как известно, для продолжения сотрудничества Украины и МВФ и очередного транша в рамках этого сотрудничества, парламент должен принять во втором чтении законопроект о невозвращении банков их бывшим владельцам. На данный момент более чем 16 тыс. правок «заблокировали» документ. Правки уже начал рассматривать финансовый комитет ВРУ.

Собеседник издания «РБК-Украина» считает, что олигарх Игорь Коломойский, будет препятствовать принятию данного законопроекта. Но, по информации источника, шансы у него небольшие. И скорее всего, если у «Слуг народа» не хватит голосов, то им помогут «Европейская Солидарность» и «Голос».

Кроме того, собеседник журналистов отметил, что даже на случай принятия «банковского» закона, не стоит ждать открытой, публичной «войны» между олигархом и президентом. Собеседник считает, что олигарх пойдет другим путем и начнет оспаривать законопроект в суде.

«Интересы Коломойского не ограничиваются этим законом. Есть и много других вопросов, в рамках, которых он будет искать поле для компромиссов с президентом», — сообщил собеседник издания.

Собеседник журналистов считает, что настоящая борьба за ПриватБанк еще впереди.

«Отмена банковского законопроекта в Конституционном суде – вполне вероятный сценарий»,- заявил собеседник.

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