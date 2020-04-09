Пушилин поблагодарил «братский народ» за поддержку: обращение главы террористов

Глава террористов «ДНР» Денис Пушилин назвал жителей Республики Южная Осетия своими союзниками и братским народом. Он лично поздравил спорную республику с Днем Конституции.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Facebook «Новостная лента ДНР».

«Хочу выразить свои поздравления в адрес граждан Республики Южная Осетия. Поздравляю весь южноосетийский народ с Днем Конституции. Вы очень хорошо знаете, насколько важен этот день, независимость и свобода. Нас с вами многое объединяет и наши амбиции довольно схожи, поэтому я считаю вас нашим братским народом», — заявил Пушилин.

Он отметил, что многие граждане Южной Осетии выступили союзниками «ДНР» и неоднократно оказывали помощь в сложную минуту.

Кроме того, в ходе своего выступление он рьяно обвинял Украину и ее народ. Он заявил, что в Украине множество агрессивных нацистов, против которых «республикам» нужно бороться сообща.

Стоит отметить, что пока «братский народ» никак не ответил на обращение террориста.

Напомним, как сообщалось ранее, адвокаты Порошенко высмеяли Венедиктову: лозунги Зеленского остались в прошлом.