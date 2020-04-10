Аваков рассказал, готов ли занять пост премьер-министра

Довольно неожиданный ответ на этот вопрос глава МВД дал в комментариях в соцсети Facebook.

Об этом сообщает «НБН«.

9 апреля на странице Арсена Авакова в соцсети появился большой пост о ситуации с распространением коронавируса в Украине. Глава МВД подробно высказался о своем отношении к жестким мерам ограничения и попытался спрогнозировать, когда закончится карантин.

На это, один из пользователей Facebook, спросил, не метит ли Аваков в кресло премьер-министра, на что Аваков ответил:

«Пусть Бог милует. Мне нравится тот премьер, который есть сейчас».

Напомним, ранее Аваков призвал украинцев верить статистике МОЗ о коронавирусе.