О том, за что Президент Грузии Саломе Зурабишвили бескомпромисно выразилась относительно пророссийских заявлений премьер-министра Ираклия Гарибашвили, помимо реакции на поведение главы местного Кабмина, касающегося общения «на одном языке с Москвой», пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «Эхо Кавказа».

По словам Зурабишвили, заявление премьер-министра, прозвучавшее в период его выступления в парламенте, является не более, чем «конспирологией». В тот момент госчиновник открыто обвинил страны Европейского Союза в организации заговора против Грузии – якобы это может принудить Тбилиси к «открытию второго фронта против России».

Президент Грузии опровергла нездоровые фантазии премьер-министра, и подчеркнула:

Грузинский народ прекрасно знает, что идея создания Евросоюза служит именно миру, а не войне.

Кроме того, подобные инсинуации Гарибашвили об открытии «второго фронта», фактически полностью совпадают с пропагандистскими нарративами Кремля:

Факт, что Тбилиси и Москва по поводу этого «второго фронта» говорят на одном языке.

Ранее мы писали, что Лукашенко нашел «причины» для размещения ядерного оружия РФ в Беларуси.