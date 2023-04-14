О том, что война в нашей стране продлится как минимум еще несколько лет, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы правительства Польши Матеуша Моравецкого, прозвучавшее в эксклюзивном интервью, опубликованном в официальном Facebook-аккаунте NBC News.

В частности, на вопрос представительницы СМИ, о том, может ли война продлиться еще несколько лет, Моравецкий дал утвердительный ответ. По словам премьер-министра Польши, он «не высчитывает какую-то точную дату», а просто «наблюдает за тем, что происходит на фронте, на поле боя». Таким образом, отслеживая фронтовую обстановку, в правительстве Польши «стараются адаптироваться к ситуации» и прорабатывают нужные меры дипломатии со странами-партнерами в Западной Европе, что жизненно важно «для поддержки Украины».

Отметим, что Моравецкий высказался и относительно «слива» секретных документов Пентагона, содержащих информацию о подготовке контрнаступления ВСУ, заверив, что все еще сохраняет доверие к американским спецслужбам, вопреки этой недавней «утечке» в Сеть.

Ранее наш информационный портал писал, что Моравецкий сообщил касательно дополнительных поставок в Украину танков «Abrams» и БМП «Bradley» из США.