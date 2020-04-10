Коронавирус разрушил триумф Путина: Цимбалюк рассказал о серьезной проблеме РФ

Украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что коронавирус остановил реализацию амбиций президента РФ Владимира Путина. Состоялся срыв международной встречи в РФ. 9 мая не сможет принести политическую выгоду Путину.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Журналист отметил, что для реализации планов Путина было крайне важно воспользоваться праздничной датой для проведения тесных переговоров с Ангелой Меркель, Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Путин был готов проводить парад при любых обстоятельствах, однако глав других государств там может попросту не быть из-за коронавируса. Это безусловно станет сильным ударом для Кремля.

Цимбалюк отметил, что уже достоверно известно, что никто из указанных политиков не приедет в Москву. Он иронично подметил, что все, на что остается надеяться Путину, это на визит делегаций из бывшего СССР в стиле представителей «ОПЗЖ» Медведчука, Рабиновича и Кивы.

Напомним, как сообщалось ранее, «ДНР» утратила часть «официальных» полномочий: Пушилин принял решительные меры.