Они хотят унизить Революцию Достоинства — Турчинов обеспокоен преследованием Татьяны Чорновол

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов вспомнил о событиях 18 февраля 2014 года и обвинил власть в попытке переписать историю.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на страницу Александра Турчинова в Facebook.

Сегодняшний обыск у Татьяны Чорновол и объявление ей о подозрении в убийстве политик считает опасным предвестником реванша:

«Я никогда не смогу забыть 18 февраля 20104 года. Тогда сумасшедшая власть хотела утопить Майдан в крови… Активистов убивали на Институтской, а раненых в Мариинском парке добивали металлическими прутьями. Уже вечером против незащищенных активистов Майдана выставили всех киевских силовиков, назвав свои преступления антитерорристической операцией. Они подожгли Дом профсоюзов, они обстреливали и забрасывали гранатами Майдан».

Турчинов добавил, что в этот трагический день было убито 28 активистов Майдана и ещё многие получили ранения и травмы:

«Тогда в облоге осталось не так много людей… но мы выстояли и мы победили. В те страшные дни с нами была и Татьяна Чорновол, которая после выздоровления от тяжких травм вернулась в строй».

А сейчас, констатирует Турчинов, из-за событий 18 февраля 2014 года Чорновол начали преследовать:

«Они питаются переписать украинскую историю, унизить Революцию, победу и достижения, которые признали во всем цивилизованном мире».

Напомним, ранее мы писали, что Гончаренко предупредил Зеленского из-за обысков у Татьяны Чорновол.