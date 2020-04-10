Путин оказался в тупике: глава МИД Кулеба заявил о скором поражении РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Путин оказался в тупике и вскоре будет вынужден вывести свои войска из территории Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает «Униан», передает «НБН».

В ходе онлайн-дискуссии «Аналитического совета» Кулеба заявил, что вскоре Украине удастся вернуть временно оккупированные территории. Он пояснил, что вопрос Крыма и Донбасса уже давно является решенным. Эти территории оставит Россия, и их возьмут под контроль ВСУ. Министр верит, что у Путина просто нет другого выхода.

Кулеба подчеркнул, что возврат временно оккупированных территорий – это вопрос лишь времени. Санкции оказывают критическое давление на Российскую Федерацию. Вскоре агрессор согнется перед их тяжестью, уверен Кулеба.

Он отметил, что дипломатическая сторона возврата территорий довольно непростая, ведь Россия периодически отказывается признавать свое участие в конфликте. Однако такая тактика РФ не является эффективной и вскоре Россия признает поражение.

Напомним, как сообщалось ранее, в Николаеве участники АТО публично унизили человека: оскорбленные бойцы пошли на крайнее меры.