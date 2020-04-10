Власть полностью провалила подготовку к эпидемии коронавируса в Украине — Порошенко

Пятый президент отметил, что в первую очередь власть виновна перед медиками, которых не смогла обеспечить всем необходимым. Поэтому, считает Порошенко, врачей, которые лечат пациентов с COVID-19 нужно застраховать.

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, пишет «НБН«.

По его словам, у действующей власти было не менее двух месяцев, чтобы начать подготовку к распространению коронавируса в Украине. А в итоге, страна и врачи оказались совершенно неготовыми к эпидемии:

«В Украине уже более сотни заболевших коронавирусом врачей. И всё потому, что власть провалила подготовку к борьбе с эпидемией. Медиков, которые на передовой борьбы с болезнью, не обеспечили самыми необходимыми вещами — защитными костюмами, халатами, масками, перчатками и очками».

Из-за этого, пишет политик, обеспечивать врачей стали волонтеры, благотворительные организации и некоторые политсилы:

«Так как власть не может обеспечить медиков элементарными средствами защиты, значит нужно ввести медицинскую страховку для врачей и обеспечить их соответствующими выплатами, если они заболеют коронавирусом или, не дай Бог, умрут от этой болезни».

Пятый президент предлагает, что в случае заболевания медика власть должны выплыть 50 прожиточных минимумов (100 000 гривен), а при летальном исходе — 750 прожиточных минимумов (более 1,5 миллиона гривен):

«Наша фракция «Европейская солидарность» будет требовать рассмотреть вопрос о назначении страховых выплат врачам уже на ближайшем внеочередном заседании парламента».

Напомним, ранее мы писали, что фонд Порошенко передал защитные костюмы для врачей в больницы в регионах.