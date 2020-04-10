Власть полностью провалила подготовку к эпидемии коронавируса в Украине — Порошенко

Политика
Христина Качоровська0

Пятый президент отметил, что в первую очередь власть виновна перед медиками, которых не смогла обеспечить всем необходимым. Поэтому, считает Порошенко, врачей, которые лечат пациентов с COVID-19 нужно застраховать.

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото — 5.ua

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, пишет «НБН«.

По его словам, у действующей власти было не менее двух месяцев, чтобы начать подготовку к распространению коронавируса в Украине. А в итоге, страна и врачи оказались совершенно неготовыми к эпидемии:

«В Украине уже более сотни заболевших коронавирусом врачей. И всё потому, что власть провалила подготовку к борьбе с эпидемией. Медиков, которые на передовой борьбы с болезнью, не обеспечили самыми необходимыми вещами — защитными костюмами, халатами, масками, перчатками и очками».

Из-за этого, пишет политик, обеспечивать врачей стали волонтеры, благотворительные организации и некоторые политсилы:

«Так как власть не может обеспечить медиков элементарными средствами защиты, значит нужно ввести медицинскую страховку для врачей и обеспечить их соответствующими выплатами, если они заболеют коронавирусом или, не дай Бог, умрут от этой болезни».

Пятый президент предлагает, что в случае заболевания медика власть должны выплыть 50 прожиточных минимумов (100 000 гривен), а при летальном исходе — 750 прожиточных минимумов (более 1,5 миллиона гривен):

«Наша фракция «Европейская солидарность» будет требовать рассмотреть вопрос о назначении страховых выплат врачам уже на ближайшем внеочередном заседании парламента».

Напомним, ранее мы писали, что фонд Порошенко передал защитные костюмы для врачей в больницы в регионах.


загрузка...

Похожие материалы

США намерены продать Испании пять комплексов Aegis на сумму 860 млн долларов

Дмитрий Климов

Денисова через Москалькову требует медпомощи политзаключенному Дудке

Дмитрий Климов

Порошенко пригласил Зеленского на дебаты сегодня в прямом эфире

Дмитрий Климов

Добавить комментарий