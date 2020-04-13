Россияне большие мастера многоходовок – Кислица объяснил, чего хочет добиться Кремль во время пандемии коронавируса

РФ хочет воспользоваться пандемией коронавируса в мире в своих целях. Россия хочет добиться снятия санкций, и хоть на прошлой неделе в ООН заблокировали ее инициативу, попытки будут продолжаться.

Об этом в интервью для «РБК-Украина» рассказал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, сообщает НБН.

Сергей Кислица уверен, что Кремль намерен добиться снятия санкций во время пандемии коронавируса. Представитель Украины в ООН считает, что в данном случае не нужно недооценивать российскую дипломатию. Ведь, несмотря на то, что на прошлой неделе в ООН не приняли резолюцию от РФ, которая открыла бы возможность снятия санкций с РФ под видом борьбы с пандемией коронавируса, в Кремле не отказались от идеи добиться снятия санкций.

Кислица с уверенностью заявил, что попытки со стороны РФ еще будут. Он подчеркнул, что здесь очень важную роль играет, так называемая «закулисная» дипломатия РФ. Кроме того, политик отметил, что не все вопросы в Совбезе рассматриваются через призму войны на Донбассе. Кислица не скрывает, что к российским дипломатам прислушиваются в Совбезе, так, как РФ является постоянным членом Совбеза.

«Россияне большие мастера многоходовок. Они мастера закулисной, тайной дипломатии», — подчеркнул Кислица.

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