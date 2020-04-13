Зеленскому выдвинули ультиматум: представители организации «Движение сопротивления капитуляции» озвучили требования президенту и его команде

Политика
Ольга Гергелюк0
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Представители организации «Движение сопротивления капитуляции» считают, что сейчас Украина на грани дефолта. Представители организации обратились к главе государства и его команде с требованиями.

Влладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — tass.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Тиждень.ua». 

Представители организации «Движение сопротивления капитуляции» обратились к главе государства Владимиру Зеленскому.

Представители организации требуют от главы государства и его команды:

  • Принять «банковский» законопроект»;
  • Отказаться от идеи создания так называемого «Консультативного совета» с представителями ОРДЛО. Кроме того, организация просит главу ОП Андрея Ермака и представителя Украины в ТКГ Леонида Кучму отозвать свои подписи под документом о создании Консультативного совета;
  • Отправить в отставку главу ОП Андрея Ермака;
  • Принять карантинные меры, которые будут соответствовать Конституции Украины;
  • Прекратить политические преследования в стране.

В организации сообщают, что игнорирование этих требований, и дальнейшие действия власти в интересах Кремля  приведут к  дестабилизации в стране. Кроме того, в организации сообщили, что если власть не прислушается и не выполнит требования представителей организации, то «Движение сопротивления капитуляции» будет инициировать отставку главы государства и парламента.

Ранее мы сообщали, что Кислица объяснил, чего хочет добиться Кремль во время пандемии коронавируса.

 


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