Зеленскому выдвинули ультиматум: представители организации «Движение сопротивления капитуляции» озвучили требования президенту и его команде

Представители организации «Движение сопротивления капитуляции» считают, что сейчас Украина на грани дефолта. Представители организации обратились к главе государства и его команде с требованиями.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Тиждень.ua».

Представители организации «Движение сопротивления капитуляции» обратились к главе государства Владимиру Зеленскому.

Представители организации требуют от главы государства и его команды:

Принять «банковский» законопроект»;

Отказаться от идеи создания так называемого «Консультативного совета» с представителями ОРДЛО. Кроме того, организация просит главу ОП Андрея Ермака и представителя Украины в ТКГ Леонида Кучму отозвать свои подписи под документом о создании Консультативного совета;

Отправить в отставку главу ОП Андрея Ермака;

Принять карантинные меры, которые будут соответствовать Конституции Украины;

Прекратить политические преследования в стране.

В организации сообщают, что игнорирование этих требований, и дальнейшие действия власти в интересах Кремля приведут к дестабилизации в стране. Кроме того, в организации сообщили, что если власть не прислушается и не выполнит требования представителей организации, то «Движение сопротивления капитуляции» будет инициировать отставку главы государства и парламента.

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