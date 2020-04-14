Черновол угрожает домашний арест: ГБР дало ответ на подозрение по 8 статьям

Следователи ГБР приняли меры против Татьяны Черновол. Поступило обращение в Печерский райсуд Киева с просьбой применить против Черновол круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает издание «Ґрати», передает «НБН».

Пресс-секретарь областной прокуратуры Вита Блаженко заявляет, что суд все еще не определился с датой судебного заседания насчет дел депутата восьмого созыва Татьяны Черновол.

Ранее, 10 апреля 2020 года Черновол сообщила о том, что в ее доме устроили обыски. Это связано с расследованием обстоятельств смерти Владимира Захарова, который, как предполагается, погиб вследствие радикальных действий Черновол 18 февраля 2014 года. В тот день Черновол подожгла офис «Партии регионов» и Захарченко погиб, в том пожаре, задохнувшись угарным газом.

У Черновол в ходе обыска обнаружили опасное огнестрельное оружие. Кроме того ей предъявлены подозрения по восьми статьям в числе которых и особо тяжкие. На основании этого ГБР просит принять меры и заключить ее под круглосуточный домашний арест.

Напомним, как сообщалось ранее, Черновол обратилась в психбольницу за справкой: результаты обследования уже известны.