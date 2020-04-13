Черновол обратилась в психбольницу за справкой: результаты обследования уже известны

Экс-народный депутат Татьяна Черновол официально подтвердила свое психическое здоровье. Она публично опровергла скандальные слухи о своей персоне.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Facebook Татьяны Черновол.

«В материалах моего дела содержатся выводы судебно-психиатрических специалистов. Я психически здоровая личность. Да, я бываю эмоциональной. Однако для любого политика это только комплимент. Сохранять здравый рассудок в ареале социопатов, а наше политическое пространство именно такое, персонам с чувством долго и с высокими идеалами чистоты совести – это почти подвиг. Несмотря на то, что данная экспертиза играет против меня, и теперь я могу оказаться в тюрьме, все же теперь грязные слухи получили достоверное опровержение на официальном уровне», — написала Черновол в социальной сети.

Є один позитив в репресіях. В моїй справі є висновки судово-психіатричної експертизи, що я психічно здорова. Так, я… Gepostet von Тетяна Чорновол am Sonntag, 12. April 2020

Она отметила, что главными провокаторами ее экспрессивного поведения выступают журналисты Шарий.net. Стоит отметить, что одно из дел, по которому проходит Черновол, это нападение на журналиста данного издания.

Напомним, как сообщалось ранее, распад Европейского Союза: глава ЕК прокомментировала серьезность последствий кризиса.