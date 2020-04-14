Приближенные люди самопровозглашенного главы «ДНР» Дениса Пушилина проводят крупномасштабную денежную аферу против Российской Федерации. Мошенники выбрали своей целью Москву.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на телеграмм-канал «Донецкий Абориген».

Помощник «главы ДНР» Александр Лаврентьев совместно с Алексеем Муратовым открыли крайне сомнительную криптовалюту Оуро. В рамках своего «бизнес» проекта они получат доступ к сбережениям пользователей, что дает им возможность без проблем переводить их деньги себе в биткоины. Они предпочитают именно биткоины, ведь с ними легче манипулировать.

«СМИ России сообщают про аферистов Оуро, которые могут занять место нового кэшбери в РФ. В сети уже есть возмущенные отзывы первых жертв махинаторов из «ДНР». Главной целью обмана они выбрали богатую Москву. Они используют свои связи с Пушилиным в целях политической защиты. Их бизнес встречи проводятся в Москва Сити. Всего одним этажом выше над скандально известным президентом Украины Виктором Януковичем», — передает источник.

Напомним, как сообщалось ранее, США и Россия должны объединиться — Жириновский призвал мир к новой агрессии.