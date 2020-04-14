Пушилин пошел на скандальную аферу против РФ: Москва может потерять огромную сумму
Приближенные люди самопровозглашенного главы «ДНР» Дениса Пушилина проводят крупномасштабную денежную аферу против Российской Федерации. Мошенники выбрали своей целью Москву.
Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на телеграмм-канал «Донецкий Абориген».
Помощник «главы ДНР» Александр Лаврентьев совместно с Алексеем Муратовым открыли крайне сомнительную криптовалюту Оуро. В рамках своего «бизнес» проекта они получат доступ к сбережениям пользователей, что дает им возможность без проблем переводить их деньги себе в биткоины. Они предпочитают именно биткоины, ведь с ними легче манипулировать.
«СМИ России сообщают про аферистов Оуро, которые могут занять место нового кэшбери в РФ. В сети уже есть возмущенные отзывы первых жертв махинаторов из «ДНР». Главной целью обмана они выбрали богатую Москву. Они используют свои связи с Пушилиным в целях политической защиты. Их бизнес встречи проводятся в Москва Сити. Всего одним этажом выше над скандально известным президентом Украины Виктором Януковичем», — передает источник.
Напомним, как сообщалось ранее, США и Россия должны объединиться — Жириновский призвал мир к новой агрессии.