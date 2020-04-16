Расправа над Аваковым: Гордон срочно предупредил о покушении генерала Шайтанова (видео)

Гордон вышел в срочный эфир. Он получил информацию из своих источников СБУ о покушении на Авакова. Убийство готовит бывший генерал СБУ Шайтанов.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой видео обращение Гордона.

«Валерий Альбертович Шайтанов генерал СБУ, ему приписывается ряд преступлений на Майдане, однако для доказательства этой вины нужны подтверждения. Говорят, что именно он ответственен за поджигание дома профсоюза на Майдане. Он отвечал за проведение операций на временно оккупированных территориях и при этом передавал секретную информацию врагу», — заявил Гордон.

Он отметил, что убийство Осмаева для Шайтанова было лишь разминкой перед главным заданием – убийством министра внутренних дел Арсена Авакова.

Гордон предупреждает, что Шайтанова нельзя отдавать РФ на обмене, ведь он, очевидно, работал не один и в Украине все еще могут действовать российские агенты. Он подчеркивает, что Россия будет настаивать на обмене и к этом нужно быть готовыми.

Напомним, как сообщалось ранее, подозреваемый в убийстве Стерненко намерен наказать Венедиктову: активист рассказал о принятых мерах.