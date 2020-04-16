Я лично спасала работников офиса – Черновол рассказала о своей помощи работникам «Партии регионов»

Экс-народный депутат Татьяна Черновол заявила, что она лично спасала сотрудников «Партии регионов» на Майдане. Она утверждает, что проводила эффективную эвакуацию и защиту работников от самосуда.

Об этом сообщает «Шарий.NET», передает «НБН».

У входа в здание Печерского райсуда Киева Черновол сообщила журналистам о своей самоотверженной борьбе за спасение жизней на Майдане.

«Я лично эвакуировала сотрудников офиса Партии регионов. Сама защищала их от самосуда, который им хотели устроить другие активисты Майдана. Благодаря мне никто тогда не пострадал. Все благополучно покинули здание», — рассказала она.

Она уверяет, что с территории здания, где произошла трагедия, выезжали люди «на очень дорогих машинах», и их всех свободно пропускали.

Она подчеркнула, что гражданин Захарченко, в убийстве которого ее обвиняют, «сам вошел в небезопасное здание, чтобы выполнить что-то». Черновол назвала обвинения против нее бредом сумасшедшего.

Напомним, как сообщалось ранее, России мало Крыма и Донбасса: Жириновский заявил о новых оккупациях.