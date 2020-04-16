Зеленский ответит по трем статьям – Тимошенко осыпала президента угрозами

Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко открыто выступила против президента Украины Владимира Зеленского. Она пригрозила ему уголовной ответственностью сразу по трем статьям.

Об этом сообщает «Шарий.NET», передает «НБН».

«Зеленский должен наложить вето на закон о рынке земли. В противном случае, когда он уже перестанет быть главой государства, его ждет уголовная ответственность по трем статьям уголовного кодекса Украины. Статья 109 УК за деятельность, которая направлена на подрыв конституционного строя. Далее статья 110 за посягательства на территориальную целостность Украины, ведь размеры сельскохозяйственных земель Украины составляют 72% от всей территории страны и именно столько Зеленский готов продать. И наконец, статья 111 – угроза суверенности Украины, ее обороноспособности и целостности», — заявила Тимошенко в эфире «Украина 24».

Иными словами, действующего президента Украины прямо обвинили в сепаратизме. Никакого ответа со стороны Зеленского пока не последовало.

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