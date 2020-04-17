Гончаренко обратился к власти с важным призывом: нардеп разоблачил план Путина

Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, предупредил Украинскую власть о коварном плане главы Российской Федерации Владимира Путина. Нардеп уверен, что Путин пытается переписывать историю под интересы Кремля.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на статью Гончаренко для «Украинской правды».

«Путин еще осенью прошлого года начал активно пытаться переписывать историю в выгоду Кремлю. Он решил разгромить всех, кто хоть немного сомневался в решающей роли Советского Союза в победе над нацизмом. Основной удар пропаганды Путина пришелся на Польшу, которая в трактовке главы РФ стала практически главным соратником Гитлера до начала мирового конфликта», — заявил Гончаренко.

Кроме того, Гончаренко отмечал факты присваивания Путиным исторических побед предков современной Украины. Народный депутат предупреждает Украинскую власть о том, что это опасный план агрессора. Кремль пытается переписывать историю и дезинформировать население ради создания образа великой державы, а это крайне невыгодно Украине. Украинской власти следует принять меры против манипулятивных шагов Путина.

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