Гончаренко обратился к власти с важным призывом: нардеп разоблачил план Путина

Важное Политика
Родион Власов0
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Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, предупредил Украинскую власть о коварном плане главы Российской Федерации Владимира Путина. Нардеп уверен, что Путин пытается переписывать историю под интересы Кремля.

Алексей Гончаренко
Алексей Гончаренко. Фото — 5.ua

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на статью Гончаренко для «Украинской правды».

«Путин еще осенью прошлого года начал активно пытаться переписывать историю в выгоду Кремлю. Он решил разгромить всех, кто хоть немного сомневался в решающей роли Советского Союза в победе над нацизмом. Основной удар пропаганды Путина пришелся на Польшу, которая в трактовке главы РФ стала практически главным соратником Гитлера до начала мирового конфликта», — заявил Гончаренко.

Кроме того, Гончаренко отмечал факты присваивания Путиным исторических побед предков современной Украины. Народный депутат предупреждает Украинскую власть о том, что это опасный план агрессора. Кремль пытается переписывать историю и дезинформировать население ради создания образа великой державы, а это крайне невыгодно Украине. Украинской власти следует принять меры против манипулятивных шагов Путина.

Напомним, как сообщалось ранее, выявлен новый симптом коронавируса: европейские врачи предупредили родителей.


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