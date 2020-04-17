Украина сейчас является предметом торга – бывший советник главы СНБО Сивохо о войне на Донбассе

Бывший советник главы СНБО Сергей Сивохо, комментируя войну на Донбассе, заявил, что «Украина является предметом торга между Западом и Россией». По мнению Сивохо, РФ хочет «выторговать по максимуму для себя в этой ситуации».

Об этом Сергей Сивохо рассказал в интервью изданию «Сегодня», сообщает НБН.

Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо считает, что в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе «Украина является предметом торга» между странами Запада и РФ. По его словам, каждая сторона преследует свои интересы. Больше всех в данной ситуации хотят получить выгоды для себя россияне.

«У россиян здесь свой интерес в данной ситуации: они хотят выторговать себе из этой ситуации максимум. Вы же понимаете, что наша страна сейчас является предметом торга?», — заявил Сивохо.

Сивохо отметил, что для Украины важно закончить войну на Донбассе. При этом Сивохо считает, что помощи от стран Запада ждать не стоит. По его словам, санкции ЕС и США против РФ это и есть вся помощь Украине.

«Они сделали все что могли: объявили санкции и не снимают их. Тем не менее, санкции как-то вяло работают», — отметил Сивохо.

Как известно, ранее Сергей Сивохо в одном из своих интервью назвал российско-украинскую войну на Донбассе «внутренним конфликтом». А незадолго после громкого скандала с презентацией «платформы примирения» Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО.

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