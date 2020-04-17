Виртуальный мир: премьер-министр Шмыгаль проведет встречу с Ангелою Меркель в режиме видеоконференции
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 20 апреля, осуществит виртуальный визит в Германию.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Укринформ».
Сегодня, 17 апреля, официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зейберт сообщил, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль «виртуально» посетит Германию.
Известно, что глава Кабмина проведет виртуальную встречу с канцлером Германии Ангелою Меркель.
По словам Штеффена Зейберта, политики обсудят следующие вопросы:
- Меры по борьбе с пандемией коронавируса в Украине и Германии;
- Урегулирование конфликта на Донбассе и выполнение Минских соглашений сторонами конфликта;
- Вопросы, которые касаются двусторонних немецко-украинских отношений;
- Реформы в Украине.
Стоить отметить, что это будет первая встреча Дениса Шмыгаля с канцлером Германии Ангелою Меркель. Состоится знакомство политиков в режиме видеоконференции, так, как пандемия коронавируса диктует свои правила.
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