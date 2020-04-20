Следствие зашло в тупик: СБУ сделало заявление о покушении Шайтанова на Авакова

Следствие не сумело обнаружить доказательств того, что Арсена Авакова намеревались физически устранить. Причин для ответственности Валерия Шайтанова, по этому делу, попросту нет.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «НВ».

Стоит отметить, что в данном деле Антон Геращенко выступил с обвинением генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Геращенко заявил, что Шайтанов намерен убить Авакова по поручению РФ.

«Относительно других личностей, на которых планировались покушения, можно отметить, что насчет Осмаева действительно поставили четкую задачу, были установлены сроки, и была совершена оплата аванса за убийство. Относительно же еще одного покушения Шайтанова, следствие не располагает доказательной базой насчет того, что он готовил покушение на Авакова», — сказал заместитель начальника Главного управления СБУ Виталий Маяков.

Данное дело необходимо дополнительно изучить и проверить сведенья Антона Геращенко. Очевидно, что не следует полностью игнорировать вероятность того, что Российская Федерация тщательно скрыла следы своей деятельности.

Напомним, как сообщалось ранее, конфликт в Грозном: чеченские правоохранители жестко обошлись с росгвардейцами.