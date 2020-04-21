На подозрение отвечу жестко — Экс-глава ГБР Труба готов к конфронтации с властью

Бывший глава ГБР Роман Труба в своих социальных сетях заявил, что украинская власть намерена вручить ему подозрение. Он считает это несправедливостью и не собирается покорно ждать наказания.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Telegram Романа Трубы.

«Уже скоро власти страны заявят о том, что мне вручается подозрение. Вызов принят. Я не буду церемониться и отвечу на несправедливость жестко», — написал он.

Стоит отметить, что еще 19 ноября 2019 года в сети появилась аудиозапись, на которой был записан голос якобы Трубы, Руслана Рябошапки и Андрея Богдана. Богдан и Рябошапка давали распоряжения Трубе о необходимости прекратить отдельные обыски и напротив, принять меры против опасных для власти людей. У этого дела есть и продолжение в виде второй аудиозаписи, где Труба ведет переговоры со следователем Корецким относительно дел против Петра Порошенко, и вместе с тем, настаивает на закрытии дел, которые препятствуют нефтяным амбициям Коломойского.

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