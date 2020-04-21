Санкции должны сохраняться – Боррель заверил Кулебу в неизменности санкционной политики ЕС в отношении РФ

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкционная политика ЕС в отношении РФ остается неизменной.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Укринформ».

Сегодня, 21 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Дипломаты обсудили ряд вопросов, в том числе и санкции ЕС против РФ. Боррель заверил украинского министра в том, что ЕС не собирается снимать санкции с РФ до тех, пор, пока она не выполнит Минские соглашения.

«Санкции против РФ должны сохраняться до полного выполнения Россией Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины», — процитировали в Министерстве главного дипломата ЕС.

В свою очередь Дмитрий Кулеба рассказал главному дипломату ЕС о ситуации на фронте. Он отметил тот, факт, что НВФ, которых поддерживает РФ, продолжают обстрелы позиций ВСУ.

Руководитель МИД Украины обсудил с Боррелем и недавний обмен пленными между Киевом и ОРДЛО. Кулеба отметил, что РФ продолжает незаконно удерживать украинцев и крымских татар.

Кроме того, политики обсудили и ряд других вопросов, которые касаются Украины. Боррель и Кулеба поговорили о реформах в Украине.

Также Кулеба и Боррель затронули тему пандемии коронавируса в мире и информационную безопасность в условиях пандемии. Дипломаты договорились активизировать совместные усилия Украины и ЕС в вопросе противодействия дезинформации.

В свою очередь Жозеп Боррель заявил, что посетит Украину, как только, это станет возможно. Как известно, ранее главный дипломат ЕС собирался посетить территорию оккупированного Донбасса, но из-за пандемии коронавируса поездку пришлось отменить.

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