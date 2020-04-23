Путин изменит методы давления на Украину: Голобуцкий рассказал, почему Украине не стоит спешить радоваться падению цен на нефть

Политтехнолог Александр Голобуцкий считает, что Украине не стоит спешить радоваться падению мировых цен на нефть.

Об этом политтехнолог рассказал в комментарии для издания «Диалог.UA», сообщает НБН.

Политтехнолог Александр Голобуцкий считает, что падение цен на нефть – это еще не повод радоваться Украине. По его словам, падение мировых цен на нефть уже повлияло на экономику РФ. И как последствие, Кремлю придется сокращать финансирование военных программ. По мнению Голобуцкого, Кремль будет тратить значительно меньше средств на войну на Донбассе. Но, по словам политтехнолога, это совсем не значит, что Путин откажется от своей идеи захватить Украину.

Гулобуцкий считает, что Путин будет менять методы давления на Украину. И если сейчас Кремль использует оружие, то совсем скоро он перейдет и к другим инструментам войны.

«При отсутствии денег на войну оружием, Кремль перейдет к войне иными инструментами. То есть, к максимально жесткому политическому, экономическому, дипломатическому, информационному давлению на Украину», — заявил Голобуцкий.

Кроме того, политтехнолог считает, что, скорее всего, украинская власть не сможет эффективно противостоять новым методам давления Путина на Украину.

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