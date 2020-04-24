Шария сняли с розыска: полиция озвучила выводы

Правоохранительные органы Украины официально заявили о прекращении преследования известного блогера и политика Анатолия Шария. Восьмилетний розыск подошел к концу.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Решение о снятии розыска принял Соломенский суд города Киева. Теперь информация о Шарие удалена с сайта МВД Украины.

Напомним, что Анатолия Шария обвиняли в хулиганстве и в ложном сообщении о совершении преступления. Правоохранительная система была настойчива в разбирательствах насчет этих злодеяний. Интересен тот факт, что человек, против которого Шарий совершил хулиганские действия, все это время не выражал претензий к Шарию, что он письменно подтвердил. Тем не менее, правоохранители не пожалели сил и времени в попытках восстановить справедливость и правомерно наказать хулигана.

После начала розыскных работ в отношении Шария, он покинул Украину и все эти годы жил на чужбине. Однако там он преуспел в журналистике и политике, и теперь является значимой фигурой на политической арене Украины.

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