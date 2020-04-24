Победа над коронавирусом: Трамп заявил об открытии простого и действенного средства

Лидер США Дональд Трамп выступил с обнадеживающей речью относительно нового прогресса в борьбе с коронавирусом. Он уверен, что мир нашел простое и действенное средство, которое за минуту способно убить страшный вирус.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Коронавирус погибает от прямого воздействия солнца на кожу. Трамп уверен, что всего одной минуты воздействия солнца на голую кожу достаточно, чтобы побороть коронавирус. Речь идет о мощном ультрафиолете или сильном солнечном свете. Лежать летом на солнце может стать отличной профилактикой против смертельной болезни.

«Если есть возможность доставить солнечный свет внутрь организма, через оголенную кожу или каким-то иным образом, то это уничтожит коронавирус за минуту», — заявил Трамп.

Стоит отметить, что ранее Трамп заявлял, что смертельный вирус плохо переносит жару и влажный климат, однако относительно жары ученые успели доказать, что это не так.

Напомним, как сообщалось ранее, террористы ОРЛО на грани краха: в Мининтеграции заявили о массовом закрытии шахт.