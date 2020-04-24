Ситуация на востоке Украины может кардинально измениться: в США заговорили о создании нового формата переговоров по Донбассу

Вице-президент Американского института мира, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор заговорил о расширении «нормандского формата» переговоров. По его словам, помимо Украины, РФ, Франции и Германии к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Донбассе могут присоединиться и США, и таким образом, создать новый формат переговоров.

Об этом Тейлор рассказал во время онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности, сообщает «Day.Kyiv«, передает НБН.

Сегодня, 24 апреля, состоялась онлайн-дискуссия в рамках Киевского форума по безопасности. В рамках форума выступил и бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Экс-посол США в Украине заявил, что сейчас «нормандский формат» не работает. Кроме того, по его словам, своего результата не показали и Минские соглашения. По словам дипломата, Украине нужно выходить за рамки «Минска».

«Можно выходить за рамки «Минских соглашений», но брать их за основу. Пробовать что-то другое. Думаю, что эксперименты, вариации, испытания, являются хорошей идеей», — заявил Тейлор.

А что касается «нормандского формата», то, по словам Тейлора, его можно расширить. По его словам, к странам нормандской четверки могут присоединиться и США.

«Нормандский формат, конечно, имел некоторые преимущества. Но если он не работает, то существуют другие форматы. Его можно расширить, может быть «Нормандия плюс». И мы отмечали, что США могут к нему присоединиться», — заявил Тейлор.

Ранее мы сообщали, что военный разведчик объяснил, почему в скором времени Украине стоит ждать серьезного обострения на Донбассе.