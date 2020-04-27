Президент Украины в телефонном режиме пообщался с президентом Литовской Республики

Политика
Христина Качоровська0

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа пообщались в понедельник, 27 апреля. Президенты подняли тему борьбы с коронавирусом и евроинтеграцию Украины.

Зеленский и Науседа
Зеленский и Науседа. Фото — president.gov.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт президента Украины.

Во время разговора Зеленский и Науседа обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 и обменялись информацией, как в странах борются с распространением болезни.

Помимо этого украинский президент проинформировал своего литовского коллегу о ситуации на Донбассе и поблагодарил его за поддержку суверенитета и целостности Украины.

Ещё одной темой разговора стала подготовка евроинтеграционных мероприятий, таких как саммит Украина-ЕС и шестой саммит Восточного партнерства.

В ходе беседы Зеленский и Науседа также отметили, что диалог между странами должен продолжаться даже в условиях пандемии.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский провел телефонный разговор с Макроном.


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