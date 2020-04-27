Знает вес своего слова — Песков рассказал, почему Путин пытается переписать историю Украины

Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал скандальное заявление Владимира Путина о «печенегах и половцах». Он уверен, что Путин использовал эту фразу далеко не случайно, а с конкретной и простой целью.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Песков заявил, что Путин является самым авторитетным мировым лидером, и каждое его слово имеет огромный вес. Он уверен, что Путин пользуется огромной поддержкой, как внутри страны, так и за ее приделами. Это приводит к тому, что каждое слово, которое произносит Путин, вызывает особый интерес у народа и поддается тщательному анализу.

В интервью «Аргументам и Фактам» Песков отметил, что Путин ничего не говорит просто так. Его известная фраза про печенегов и половцев была использована не для приписывания России исторических побед Украины, а лишь для наглядности и ради того, чтобы простому народу было понятнее.

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