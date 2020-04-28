Накануне переговоров глав МИД «нормандской четверки»: Лавров напомнил о сделке по Донбассу, которую подписал Ермак

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне онлайн-переговоров глав МИД стран «нормандской четверки» напомнил главе Офиса президента Андрею Ермаку, что он поставил свою подпись под документом о создании Консультативного совета. Лавров дал понять,что в Кремле недовольны тем, что в вопросе создания Консультативного совета нет прогресса.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня, 28 апреля, во время пресс-конференции по итогам совещания стран БРИКС заявил, что Киев не выполнил договоренность главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Он напомнил, что Ермак согласился создать Консультативный совет, в который должны были войти представители ОРДЛО. Лавров подчеркнул, что под документом ТКГ стоить подпись Ермака.

«Я имею в виду создание консультативного совета из представителей гражданского общества, чтобы представители гражданского общества и Киева, и Донбасса с участием общественников РФ, Франции и Германии помогали создавать правильную атмосферу для выполнения Минских договоренностей. Под этим, повторю, подписался господин Ермак», — заявил Лавров.

Господин Лавров в очередной раз обвинил Украину в срыве договоренностей.

«Опять украинские переговорщики, как мы говорим, отползают», — заявил главный дипломат РФ.

Ранее мы сообщали, что украинский генерал рассказал, когда следует опасаться «удара» РФ по Украине.