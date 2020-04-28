Популярность Саакашвили растет: Корниенко рассказал о приоритетах «Слуги народа»

Популярность Михаила Саакашвили активно набирает обороты во фракции «Слуга народа». Первый замглавы фракции Александр Корниенко рассказал об изменении приоритетов правящей партии.

Об этом сообщает Donpress, передает «НБН».

Корниенко считает, что экс-президент Грузии подбирается все ближе к должности вице-премьера в Украине.

«Ситуация очень динамичная. Народный депутаты всего за один день меняют свое мнение. Некоторые начинают прислушиваться к тому, что говорит господин Саакашвили. Немало людей считают, что он способен улучшить ситуацию в стране. Можно уверенно отметить, что тенденция роста популярности Саакашвили есть», — сказал Корниенко.

Он подчеркивает, что большим плюсом для Саакашвили является то, что Владимир Зеленский лично попросил поддержать его назначение на новую должность. Корниенко считает, что если Зеленский поговорит с народными депутатами на этот счет, то авторитет Саакашвили возрастет еще больше.

Напомним, как сообщалось ранее, авторитет властей РФ получил мощный удар: рекордное падение популярности Путина.