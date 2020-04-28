Авторитет властей РФ получил мощный удар: рекордное падение популярности Путина

Рейтинг поддержки главы Российской Федерации Владимира Путина упал до рекордно низкой отметки. Последние данные можно сравнить с кризисом популярности Путина 2014 года.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на опрос ВЦИОМ за март.

Глава Кремля располагает поддержкой лишь 28,3% процентов граждан РФ. Это новый антирекорд Путина. На фоне череды кризисов народ теряет доверие к главе Кремля.

В России проводился социальный опрос. Людям задавали открытый вопрос: «Кому среди российских политиков вы доверяете?». Социологи смогли зафиксировать рекордно низкое доверие к Путину.

Предполагается, что главными причинами падения доверия к Путину стали коронавирусная пандемия, экономический кризис, отсутствие выдающихся достижений РФ и еще ряд негативных явлений в обществе и политике. Это обусловило снижение уровня жизни и потерю уверенности людей относительно их будущего. Путин оказался неспособен внушить уверенность людям в критический момент.

Напомним, как сообщалось ранее, повтор коронавируса в России: эксперт озвучил необычную версию.