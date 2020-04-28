Сейчас время, чтобы воспользоваться – экс-министр обороны Загороднюк рассказал, как Украина может «додавить» РФ и вернуть Донбасс

Экс-министр обороны Андрей Загороднюк считает, что у Украины появился шанс «додавить» РФ и заставить ее выполнять Минские соглашения, и тем самим добиться значительных успехов в возвращении оккупированных территорий. Загороднюк отметил, что падение цен на нефть очень сильно ударило по бюджету РФ. Кроме того, сильно бьют по экономике РФ и санкции стран Европы и США. Именно падение цен на нефть и западные санкции, Украина должна использовать, как инструмент давления на Кремль.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на LIGA.net.

Бывший министр обороны Андрей Загороднюк считает, что из-за падения цен на нефть на мировом рынке для Украины наступил тот момент, когда она может «надавить» на РФ в вопросе возвращения оккупированного Донбасса. Использоваться этим инструментом давления, по мнению Загороднюка, необходимо во время переговоров ТКГ и в рамках нормандского переговорного процесса.

«Сейчас неплохое время, чтобы воспользоваться этими процессами, и в нормандском формате идти на жесткие требования по выполнению минских соглашений», — считает Загороднюк.

Экс-министр уверен, что на данный момент РФ становится финансово сложно удерживать своих наемников на Донбассе. Поэтому, по словам политика, Украина не должна упустить свой шанс, чтобы «надавить» на страну-агрессора.

Ранее мы сообщали, что в окружении Зеленского появилась влиятельная фигура, которая выступает против назначения Саакашвили.