После улучшения эпидемиологической ситуации: глава МИД Кулеба и генсекретарь ОБСЕ Гремингер посетят Донбасс

Политика
Ольга Гергелюк0
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Руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вмести с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером  с рабочим визитом посетят Донбасс. Вот только осуществить визит политики смогут только после того, как улучшится эпидемиологическая ситуация.

оккупированный Донбасс
Оккупированный Донбасс. Фото — censor.net.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Капитал». 

Глава МИД Дмитрий Кулеба в режиме видеоконференции пообщался с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Кулеба и Гремингер  поговорили о работе мониторинговой миссии ОБСЕ на территории оккупированного Донбасса. Политики отметили тот факт, что российские наемники препятствуют выполнению миссии ОБСЕ на Донбассе под предлогом борьбы с коронавирусом.

Также Кулеба и Гремингер договорились о том, что как только эпидемиологическая ситуация улучшится они отправятся на Донбасс. Дату визита политики согласуют позже.

«Министр Кулеба отметил, что российская агрессия против Украины и продолжающая оккупация Крыма должны оставаться в центре повестки дня ОБСЕ, как самые большие угрозы европейской безопасности», — сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Стоить отметить, что впервые председательствовать в Форуме безопасного сотрудничества ОБСЕ будет Украина.

Ранее мы сообщали, что Лавров напомнил о сделке по Донбассу, которую подписал Ермак. 


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