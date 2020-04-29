Пушилин обвинил Зеленского в предательстве Родины: «ДНР» получила важный аргумент

Глава террористов «ДНР» Денис Пушилин публично заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предал украинский народ, подписав закон «О продаже земли». Пушилин намерен сделать из этого закона инструмент для борьбы против официальной власти.

Об этом сообщает Donpress, передает «НБН».

Пушилин заявляет, что официальная власть утратила право говорить о территориальной целостности Украины. Террорист занял новую позицию, согласно которой, он заявляет, что Киев пытается вернуть временно неподконтрольные земли, чтобы продать их и лишить граждан свободы.

«Президент Зеленский подписал предательский закон о продаже земли. Он сам назвал это событие историческим. Я уверен, что это посягательство на плодородные земли нашей Родины. Этот человек больше не имеет права вести разговоры о территориальной целостности. Торжественные заявления о том, что он вернет Донбасс – это попытка отобрать у людей последнее. Им не нужны люди, им нужна земля», — заявил глава террористов.

Напомним, как сообщалось ранее, он предатель – Тимошенко решительно выступила против Зеленского.