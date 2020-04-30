Не вижу в этом ничего странного – Рябошапка рассказал, готов ли он вернуться в Офис генпрокурора

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что сейчас о его возвращении в Офис генерального прокурора не может идти речи. Рябошапка не скрывает, что причина по которой он не может вернуться кроется в нынешней власти.

Об этом Руслан Рябошапка рассказал в интервью народному депутату Алексею Гончаренко, сообщает НБН.

Экс-генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что при нынешней власти он не будет возвращаться в Офис президента, даже если бы его об этом попросили. По словам Рябошапки, команда Зеленского довольно легко прощается с политиками, в том числе и с опытными. Поэтому сейчас он не видит себя в Офисе генерального прокурора. Кроме того, Рябошапка заявил, что команда президента Зеленского не будет просить его возвращаться.

«В принципе, Владимир Зеленский и его команда уже вычеркнули меня из своей жизни. Но я ничего странного в этом не вижу, поскольку я наблюдал эти процессы с прошлого года. Тогда со многими достаточно опытными людьми прощались довольно легко и больше о них не вспоминали», — заявил Рябошапка.

Кроме того, Рябошапка отметил, что сейчас у него нет возможностей вернуться в политику, но он активно работает над проектом по реформированию правоохранительных органов страны.

Ранее мы сообщали, что Рябошапка считает, что у главы ОП Ермака далеко не проукраинская позиция.