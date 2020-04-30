Саакашвили стал дымовой завесой: Ахметов сделал свой ход

Известный украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Михаила Саакашвили использовали, как дымовую завесу. Шарий считает, что Ринат Ахметов провел колоссальную денежную операцию в ущерб Украине и остался безнаказанным благодаря Саакашвили.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на видео Анатолия Шария.

«Я долго не мог понять, зачем возвращают Саакашвили. Проведя расследование, я понял, что Саакашвили – это дымовая завеса. Это яркая личность, которая привлекла к себе массу внимания. Пока вся страна следила за Саакашвили, Ахметов сделал свой ход и получил огромную прибыль», — заявил Шарий.

Он ссылается на статью издания «Прямой», где сказано, что Кабмин приостанавливает выработку электроэнергии на АЭС Украины. Из-за такого решения Кабмина, Украина отказывается от дешевой электроэнергии и переходит на так называемую зеленую энергию, которая в разы дороже. И это во времена острого кризиса из-за коронавируса. Львиная доля зеленой энергии принадлежит Ринату Ахметову, и лишь он оказался в огромном плюсе.

«На новый кредит от МВФ будет закуплена в десять раз дороже, в сравнении с атомной энергией, энергия зеленая. Электростанции, у которых будут проводиться закупки, принадлежат Ринату Ахметову. Он и выпустил на поле Саакашвили», — сказал Шарий.

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