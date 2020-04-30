Украину ждет гибель и уничтожение – Кива призвал срочно менять лидера страны

Украинский народный депутат из фракции «ОПЗЖ» Илья Кива сделал крайне неутешительный прогноз для Украины. Он призвал срочно менять президента или же страну ждет гибель и уничтожение.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на заявление Кивы, которое опубликовано на официальном сайте партии.

«Украинцы будут погибать и уничтожаться с таким лидером. Нам нужен лидер, который в состоянии собрать страну», — заявил Кива.

Он добавил, что Украина крайне нуждается в сильном лидере, который будет обладать априорной мотивацией действовать в интересах Украины. Без такого лидера в стране не будет порядка, считает нардеп.

Кива крайне обеспокоен тем, что Зеленский совершает ряд поступков, которые как считает Кива, нужны не Украине, а Западу и Европе. Он заявил о наглой экспансии со стороны Запада, которая перешла уже во вторую фазу. Вторая фаза означает то, что Запад внедряет своих людей в руководство Украиной. В качестве примера он приводит возвращение к власти Михаила Саакашвили.

Напомним, как сообщалось ранее, РФ на пороге больших перемен: назревают массовые протесты.