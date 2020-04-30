Украину ждет гибель и уничтожение – Кива призвал срочно менять лидера страны

Политика
Родион Власов0

Украинский народный депутат из фракции «ОПЗЖ» Илья Кива сделал крайне неутешительный прогноз для Украины. Он призвал срочно менять президента или же страну ждет гибель и уничтожение.

Илья Кива
Илья Кива. Фото — 5.ua

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на заявление Кивы, которое опубликовано на официальном сайте партии.

«Украинцы будут погибать и уничтожаться с таким лидером. Нам нужен лидер, который в состоянии собрать страну», — заявил Кива.

Он добавил, что Украина крайне нуждается в сильном лидере, который будет обладать априорной мотивацией действовать в интересах Украины. Без такого лидера в стране не будет порядка, считает нардеп.

Кива крайне обеспокоен тем, что Зеленский совершает ряд поступков, которые как считает Кива, нужны не Украине, а Западу и Европе. Он заявил о наглой экспансии со стороны Запада, которая перешла уже во вторую фазу. Вторая фаза означает то, что Запад внедряет своих людей в руководство Украиной. В качестве примера он приводит возвращение к власти Михаила Саакашвили.

Напомним, как сообщалось ранее, РФ на пороге больших перемен: назревают массовые протесты.


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