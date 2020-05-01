Россия просит Италию рассчитаться за «гуманитарную помощь»: Москва настаивает на отмене санкций

Итальянские СМИ сообщили, что представитель «Движения пяти звезд», который является членом коалиции в парламенте Италии и президентом комиссии иностранных дел Сената Вито Петрочелли, получил письмо от Леонида Слуцкого с просьбой снять санкции с Москвы.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Linkiesta«. В издании считают, что этим письмом «Москва выставила Италии счет за гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом».

В письме же, которое датируется 27 апреля, Слуцкий просит, чтобы Италия начала давить на Брюссель, дабы ЕС отменил санкции в отношении Российской Федерации. Он также пишет, чтобы Вито Петрочелли рассказал о просьбе Кремля итальянским сенаторам:

«Страны Запада считают себя демократическими, но в то же время обложили санкциями едва ли не треть населения мира… И не хотят их ослабить даже в период пандемии. Я призываю всех политиков отказаться от санкций».

Напомним, ранее мы писали, что коронавирус не поможет России избавиться от сакнкций.