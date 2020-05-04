РФ не собирается останавливаться: экс-дипломат Чекалкин назвал главное желание Путина по Украине

Бывший дипломат Украины Дмитрий Чекалкин считает, что президент РФ Владимир Путин не собирается останавливаться на захваченных украинских территориях. Чекалкин считает, что смена руководства в Украине не отобразилась на планах лидера Кремля. Главная цель Путина, по мнению Чекалкина – это конец существования Украинского независимого государства.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Обозреватель».

Дмитрий Чекалкин считает, что президент РФ Владимир Путин не отказался от своего главного желания по Украине. Бывший дипломат уверен, что хозяин Кремля по-прежнему хочет, чтобы Украинское независимое государство прекратило свое существование.

Кроме того, по мнению экс-дипломата на Путина не действуют призывы президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну на Донбассе.

«Проблема ведь не в том, что мы прекращаем или не прекращаем стрелять. А в том, что для Путина главная задача – уничтожение независимого Украинского государства. Вот его желание», — считает Чекалкин.

Кроме того, Чекалкин отметил, что РФ выгодно, чтобы в Украине наступил политический хаос. Ведь, таким образом, ослабить Украину будет значительно проще. Бывший дипломат рассказал о том, как об этом в России говорили еще год назад во время президентских выборов в Украине. Тогда, главред «Эхо Москвы» Александр Венедиктов заявил, что им нужен «кандидат-хаос».

«Напомню, что год назад о «нашем кандидате в Украине» говорил Александр Венедиктов. Он сказал, что наш кандидат – это хаос. И кто приведет к этому – будет это или Зеленский или Тимошенко – нам не имеет значения», — напомнил слова Венедиктова Чекалкин.

Бывший дипломат напомнил, что РФ ведет против Украины гибридную войну, и действует разными способами, не только военными. Он напомнил, что РФ тратит колоссальные средства на информационную пропаганду. По словам Чекалкина, даже во время пандемии коронавируса, главная тема для обсуждения на российских телешоу – это Украина.

Ранее мы сообщали, что американский разведчик рассказал готов ли Путин вернуть Украине захваченные территории.