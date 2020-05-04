Победит со значительным отрывом: Владимир Зеленский занимает первое место в президентском рейтинге

Если бы первый тур президентских выборов состоялся в ближайшее воскресение, то лидирующие позиции занял бы действующий президент Владимир Зеленский.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на результаты соцопроса проведенного КМИС.

Так, результат показал, что спустя год политические симпатии украинцев практически не изменились и в первом туре выборов главы государства проценты распределились бы так:

Владимир Зеленский — 42,6%

Петр Порошенко — 14,9%

Юрий Бойко — 12,2%

Юлия Тимошенко — 9,7%

Игорь Смешко — 6,4%

Анатолий Гриценко — 4,3%

Олег Ляшко — 3,5%

Святослав Вакарчук — 1,8%

Александр Вилкул — 0,8

Другой кандидат — 3,7%

Не пойдут на выборы — 8,5%

Не определились — 22%

Испортят бюллетень — 4%

Опрос проводился в период с 17 по 25 апреля методом телефонного опроса. В опросе приняли участие 4 024 респондентов со всей Украины (кроме ОРДЛО и АР Крым).

Напомним, ранее мы писали, что рейтинг Зеленского набирает обороты.