Победит со значительным отрывом: Владимир Зеленский занимает первое место в президентском рейтинге

Политика
Христина Качоровська0

Если бы первый тур президентских выборов состоялся в ближайшее воскресение, то лидирующие позиции занял бы действующий президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — unian.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на результаты соцопроса проведенного КМИС.

Так, результат показал, что спустя год политические симпатии украинцев практически не изменились и в первом туре выборов главы государства проценты распределились бы так:

  • Владимир Зеленский — 42,6%
  • Петр Порошенко — 14,9%
  • Юрий Бойко — 12,2%
  • Юлия Тимошенко — 9,7%
  • Игорь Смешко — 6,4%
  • Анатолий Гриценко — 4,3%
  • Олег Ляшко — 3,5%
  • Святослав Вакарчук — 1,8%
  • Александр Вилкул — 0,8
  • Другой кандидат — 3,7%
  • Не пойдут на выборы — 8,5%
  • Не определились — 22%
  • Испортят бюллетень — 4%

Опрос проводился в период с 17 по 25 апреля методом телефонного опроса. В опросе приняли участие 4 024 респондентов со всей Украины (кроме ОРДЛО и АР Крым).

Напомним, ранее мы писали, что рейтинг Зеленского набирает обороты.


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