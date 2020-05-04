Россия может перекинуть на Донбасс 150 000 военных – эксперт предрек неутешительное будущее для Украины

Агрессия Российской Федерации в Украине не только не закончиться, но и может значиться ухудшиться. Особенно обострений стоит ожидать, когда Кремль начнет учения «Кавказ-2020». Именно тогда Владимир Путин может принять решение о переброске боевой силы РФ на территории «Л/ДНР».

Такое мнение выразил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает «НБН» со ссылкой на Politeka.

«В 2020 году Россия будет вести себя еще агрессивнее. К сожалению, эту агрессию на себе испытает не только Украина, но еще страны Балтии, Польша, Молдова и Беларусь. Вирус не сможет в полной мере ослабить Кремль. Однако на фоне возрастающих экономических проблем, российским властям нужны будут действия для обмана людей», — сообщил в самом начале Самусь.

По его словам, учения «Кавказ-2020» пройдут в активной фазе примерно в сентябре-октябре этого года. Он сообщил, что Черное море будет заполнено российскими кораблями. На этих флотилиях по направлению Донбасса будут двигаться около 150 000 военных наряду со всем южным стратегическим флангом Российской Федерации.

Напомним, у дома Зеленского собрались активисты: люди выступили с серьезными требованиями к президенту.