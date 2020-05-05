Паспортизация жителей ОРДЛО: Резников рассказал, что сделают украинцы, получившие паспорта РФ при реинтеграции Донбасса

Вице-премьер министр по вопросам реинтеграции Донбасса Алексей Резников рассказал о масштабной паспортизации жителей ОРДЛО. Резников заявил, что паспорт гражданина РФ уже оформили около 200 тыс. жителей оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на LB.ua.

Алексей Резников заявил, что по его данным уже более 200 тыс. жителей временно оккупированных территорий оформили себе паспорт гражданина РФ. По словам Резникова, масштабная паспортизация жителей ОРДЛО продолжается. Он отметил, что недавно Госдума РФ освободила от уплаты госпошлины жителей оккупированного Донбасса при оформлении паспорта гражданина РФ. По его словам, таким образом, Кремль мотивирует жителей ОРДЛО оформлять паспорт гражданина РФ.

На вопрос, что ждет жителей Донбасса, которые оформили паспорт гражданина РФ, после освобождения оккупированных территорий Резников ответил, что, скорее всего эти люди не останутся жить на территории Украины.

«Люди, которые взяли российский паспорт, скорее всего, уедут, сбегут — они для себя расстались с Украиной», — заявил Резников.

Напомним, власти так называемой «ДНР» заявляли, что оформить паспорт гражданина РФ можно за 300 рублей. По их словам, это «обязательный платеж». Ранее, Госдума РФ освободила жителей ОРДЛО от уплаты госпошлины на сумму 3500 рублей при оформлении паспорта гражданина РФ.

Ранее мы сообщали, что переговоры между Украиной и РФ могут сдвинуть с мертвой точки.