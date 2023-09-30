О том, что в числе новых замглавы Министра обороны Украины, которые будут отвечать за продвижение информационной политики, есть Сергей Череватый, сейчас являющийся заместителем Командующего ОСУВ «Хортица» по стратегическим коммуникациям и одновременно представителем Восточной группировки ВСУ, но это еще не все претенденты на вакантное место, пишет «НБН», ссылаясь на источники информации «РБК-Украина».

По словам неуказанного источника в высшем командовании, кандидатура Сергей Череватого вызвала интерес, и действительно рассматривалась, однако, это не единственный вариант, поскольку еще одним замглавы Минобороны может стать и спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Впрочем, на данный момент, вопрос, касающийся указанных кандидатур только на стадии обсуждения, и окончательное решение — не вынесено.

Ранее мы писали о том, как Зеленский прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины.