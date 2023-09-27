О том, что в понедельник, 25-го сентября, глава Минобороны Умеров успел побывать у президента Владимира Зеленского на Банковой, где, судя по всему, утвердил изменения в кадровом составе замов, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания NV.UA.

Как стало известно источникам издания, на место 1-го зама нового главы Минобороны, может претендовать командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев (вместо Александра Павлюка). В «кресле» Анны Маляр, являющейся основным спикером в руководстве оборонного ведомства, вероятно, окажется исполнительный глава «Украинского ветеранского фонда» Наталья Калмыкова.

Вместо Виталия Дейнеги, похоже, назначат Екатерину Черногоренко, на данный момент работающую проектным менеджером в Минцифре (вызвано тем, что глава Министерства цифровой трансформации Федоров не смог найти «общий язык» с предыдущими замами Резникова). Кроме того, в Минобороны могут перевести Снавера Сейтхалилева, сейчас занимающего должность заместителя по вопросам цифрового развития в Минреинтеграции.

Еще одна предполагаемая «перестановка» — в Минобороны вернется Владимир Гаврилов, уволенный после смещения Алексея Резникова, а на место замглавы по вопросам финансов в оборонное ведомство прочат действующего замглавы Минфина Юрия Джигира.

Ранее мы писали о том, как Зеленский прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины.