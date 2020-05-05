Снятие санкций с России: Ермак сделал официальное обращение к Западу

Выступая на онлайн-дискуссии, организованной американским Atlantic Council, Андрей Ермак официально обратился к ЕС и США с заявлением о возможном снятии антироссийских санкций.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

По словам главы Офиса президента, снятие санкций возможно только после полной деоккупации Донбасса и возврата Крыма Украине. Озвучив свою жесткую позицию, Ермак выразил надежду, что партнеры Украины и дальше будут поддерживать нашу страну в противостоянии с РФ.

«Украина занимает очень активную позицию по выполнению Минских договоренностей. И я очень надеюсь, что наши и американские, и европейские друзья и партнеры будут продолжать нас поддерживать на этом пути», — сказал он.

Это заявление главы Офиса президента Украины прозвучало как нельзя кстати, так как Россия, используя ситуацию с пандемией и разгорающийся экономический кризис, активно пытается протащить вопрос о снятии санкций, которые очень сильно бьют по экономике страны.

Ранее сообщалось о том, что возвращение Донбасса – контрольный выстрел в голову Украины.