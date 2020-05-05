Возвращение Донбасса – контрольный выстрел в «голову» Украины: Пионтковский предупредил о коварных планах Кремля

По мнению известного российского политолога Андрея Пионтковского, во время онлайн-конференции Нормандского формата 30 апреля на протоколе о создании так называемого консультативного совета был фактически поставлен крест.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Политолог считает это маленькой победой Украины.

Пионтковский напомнил о своих предупреждениях относительно планов России по Украине. Неоднократно Кремль пытался вмешиваться во внутренние дела украинского государства, пытаясь внедрить своих людей не только в правительство, но даже и в администрацию президента.

Сейчас же, по его мнению, все планы команды Путина все чаще заканчиваются неудачами.

По словам Пионтковского, Путин хочет уничтожить Украину через «восстановление ее территориальной целостности». Кремлю не нужен Донбасс — ему нужна вся страна.

Имея неограниченный ресурс вооруженных до зубов «вежливых зеленых человечков», а также отбросов общества из «автопомоек» глубинки России, «возвращение Донбасса – контрольный выстрел в голову Украины», — считает политолог.

И, хотя Москва получила недавно четкое предупреждение от США о невмешательстве в дела Украины и Беларуси, и это напугало российских силовиков, однако Путин решил планы не менять.

Ранее сообщалось о том, что формат переговоров по Донбассу резко поменяли.